Paul Pogba'nın kardeşi Mathias Pogba, polis gözetiminde olmasına rağmen sosyal medya üzerinden dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Kardeşine karşı çete kurarak şantaj uyguladığı iddia edilen Mathias, "Kardeşim Paul, sen iki yüzlü, sinsi ve suçlu bir adamsın. Herkes yakında gerçek yüzünü görecek. 2019'daki PSG-Manchester United maçında Mbappe'yi lanetlemek için büyü yaptırdın. Büyücüyü de sana öneren Serge Aurier'di" diye yazdı.

Koruma altına alındı

Fransız yıldız, kardeşi Mathias ve bazı çocukluk arkadaşlarından tehditler aldığı ve gasp girişimlerine maruz kaldığı için geçtiğimiz günlerde polis koruması altına alınmıştı. Son olarak Mathias Pogba, Fransız polisi tarafından organize çetede bulunma ve şantaj yapma suçlamalarıyla göz altına alındı.

Paris savcılığı ise 29 yaşındaki oyuncuya yönelik şantaj girişimine ve organize bir çeteden tehdit iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.