İtalya Serie A'da Juventus forması giyen yıldız futbolcu Paul Pogba'nın kardeşi Mathias Pogba ile arasındaki krizde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fransız basınından Le Monde, kardeşinin gözaltına alınmasının ardından Pogba'nın polise verdiği ifadelerden demeçler yayınladı. Silahlı kişiler tarafından tehdit edildiği ve kendisinden 13 milyon dolar talep edildiği anları "korkutucu" olarak niteleyen Fransız yıldız, olayları şu şekilde dile getirdi: "İkisi de bana silah doğrulttu. Bu şekilde tehdit edilince onlara bu parayı ödeyeceğimi söyledim ama onlar 'Kapa çeneni, gözlerini aşağıda tut' diye bağırmaya başladılar."

Haberde ayrıca Pogba'nın polis korumasına alındığı da belirtildi.

Neler yaşandı?

Geçtiğimiz haftalarda Paul Pogba, kendisi hakkında bazı belgeler açıklayacağını belirten bir video paylaşan kardeşi Mathias Pogba için şikayette bulunmuş ve yasal süreç başlatmıştı. Bunun üzerinde Fransız basını Pogba'nın kardeşi Mathias'ın da bağlantılı olduğu bir çete tarafından defalarca tehdit edildiğini ve silahlı kişilerin bulunduğu bir grubun, Pogba'dan 13 milyon Euro talep ettiğini ileri sürmüştü.

Yıldız futbolcunun avukatları ise yıldız futbolcunun 'tehdit ve gasp girişimleri" aldığını belirten bir açıklamada bulunurken yaşananları doğrulamıştı.

Gözaltına alındı

Paul Pogba'nın şantaj ve gasp suçlamalarının ardından Fransız polisi, futbolcu ve avukatının suçlularla bağlantı kurduğunu iddia ettikleri Mathias Pogba'yı gözaltına almıştı. Mathias Pogba'nın gözaltı sürecinde suçunu itiraf ettiği de öne sürüldü.



