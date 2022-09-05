Bu sezon başında Manchester United'dan ayrılarak eski takımı Juventus'a dönen Fransız yıldız Paul Pogba'dan kötü haber geldi.

Sky Sport'ta yer alan habere göre sakatlığı nedeniyle henüz resmi bir maçta forma giyemeyen Paul Pogba, sağ dizinden menisküs ameliyatı olacak.

En az 6 hafta daha yok

Kulübün alınan bu kararı kısa süre içerisinde açıklaması beklenirken, Fransız yıldız en 6 hafta daha yeşil sahalarda mücadele edemeyecek.

Temmuz ayında sakatlandı

Geçtiğimiz Temmuz ayında takımının Meksika ekibi Guadalajara’yı 2-0 yendiği hazırlık maçında sakatlanan Pogba'nın sağ dizinde lateral menisküs yırtığı olduğu tespit edilmişti.

Juventus'a geri döndü

2016 yılında 105 milyon Euro bonservis bedeli ile Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a imza atan Paul Pogba, İngiliz ekibi ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından eski takımına geri dönmüştü.



