Manchester United, hafta içinde menajer Jose Mourinho'nun görevine son vererek yerine efsanevi futbolcularından Ole Gunnar Solskjaer'i getirmişti.

Yeni menajeriyle ilk sınavına dün Cardiff deplasmanında çıkan Kırmızı Şeytanlar, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Paul Pogba'dan bir önceki hocaları Mourinho hakkında flaş açıklamalar geldi.

"Jose'ye teşekkürler!"

Fransız yıldız, büyük sorunlar yaşadığı Portekizli teknik adam hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Jose'yle birlikte kupalar kazandık ve kendisine teşekkür etmek istiyorum. Elbette her şey iyi gitmedi ama iyi yaptığımız şeyler oldu. Kupalar kazanmak sizi hem insani olarak da geliştiriyor ama bunlar artık geçmişte kaldı. Yine de bunun için kendisine teşekkür ediyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler