Paul Pogba'dan flaş Jose Mourinho açıklaması!

Manchester United'da bir önceki menajer Jose Mourinho'yla büyük sorunlar yaşadığı dillendirilen Paul Pogba, 5-1 kazandıkları Cardiff maçının ardından Portekizli teknik adam hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2018, Pazar 12:00
- A +
Paul Pogba'dan flaş Jose Mourinho açıklaması!

Manchester United, hafta içinde menajer Jose Mourinho'nun görevine son vererek yerine efsanevi futbolcularından Ole Gunnar Solskjaer'i getirmişti.

Yeni menajeriyle ilk sınavına dün Cardiff deplasmanında çıkan Kırmızı Şeytanlar, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Paul Pogba'dan bir önceki hocaları Mourinho hakkında flaş açıklamalar geldi.

"Jose'ye teşekkürler!"

Fransız yıldız, büyük sorunlar yaşadığı Portekizli teknik adam hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Jose'yle birlikte kupalar kazandık ve kendisine teşekkür etmek istiyorum. Elbette her şey iyi gitmedi ama iyi yaptığımız şeyler oldu. Kupalar kazanmak sizi hem insani olarak da geliştiriyor ama bunlar artık geçmişte kaldı. Yine de bunun için kendisine teşekkür ediyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.