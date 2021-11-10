Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Paul Pogba'nın yolları ayrılıyor. İngiliz kulübünün, Fransız yıldızın sözleşmesini uzatmayacağı iddia edildi.

The Sun'da yer alan habere göre Manchester United, Paul Pogba ile yeni sözleşme görüşmelerini rafa kaldırdı. 28 yaşındaki futbolcunun ve menajeri Mino Raiola'nın talepleri nedeniyle United yönetimi sözleşme uzatmayı düşünmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Fransa Milli Takımı antrenmanında sakatlanan Pogba'nın, Ocak ayına kadar forma giymesi beklenmiyor.

2016 senesinde rekor bir bonservis bedeli ile Manchester United'a transfer olan Paul Pogba bu sezon 13 maça çıktı ve 7 asistlik katkı verdi.

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