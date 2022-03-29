İtalyan devi Juventus, Manchester United'da ile henüz sözleşme uzatmayan eski futbolcusu Paul Pogba'yı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Ancak kulübün Pogba için ayırabileceği bütçe oldukça sınırlı.

Calciomercato'da yer alan habere göre Manchester United'dan ayrılması gündemde yer alan Paul Pogba için Juventus seçeneklerden biri. Ancak İtalyan kulübü, Fransız yıldıza maksimum yıllık 10 milyon Euro kazanabvileceği bir anlaşma önerebilir. Bu da Pogba'nın maaşında ciddi oranda indirime gitmesi gerektiği anlamına geliyor.

Manchester United'da mutlu değil

Yıldız futbolcu geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın uzun süredir devam eden kupa hasreti nedeniyle mutsuz olduğunu dile getirerek, "Bu yıl bitti, hiçbir şey kazanmayacağız. Manchester'da veya başka bir kulüpte olsun, kupalar kazanmak istiyorum" sözlerini sarf etmişti.

2016 yılında dönemin en yüksek bonservis bedeli ile Manchester United'a transfer olan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve henüz Kırmızı Şeytanlar ile yeni kontrat için bir anlaşmaya varabilmiş değil.



