Son dönemde ismi kardeşi ile yaşadığı skandal olaylarla gündemde yer alan Fransız yıldız Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılmasının ardından eski kulübü Juventus'a geri dönmesi hakkına konuştu.

GQ Magazine'e röportaj veren Pogba, Juventus'a geri dönmesi hakkında, "Kalbim bir seçim yaptı, geri dönmek için doğru an olduğunu düşündüm. Manchester'daki son üç yıl istediğim gibi gitmedi, bu bir sır değil. Sakatlıklardan etkilendim. Juventus'a dönüşüm, kulüp ve benim için büyük bir meydan okumaydı." dedi.

"Bu takımı asla unutmadım"

Manchester United'da bile Juventus'u asla unutmadığını aktaran yıldız futbolcu, "Bu özel bir forma, içimdeki en iyiyi ortaya çıkarıyor. Burada harika bir hikaye inşa ettik ve Manchester United'dayken bile bu takımı asla unutmadım. Buranın benim için doğru yer olduğuna dair hiçbir zaman şüphem olmadı" sözlerini dile getirdi.

Serie A - Premier Lig farkı

Serie A ile Premier Lig'i karşılaştıran Pogba, "Serie A her zaman en zorlu ligler arasındadır. Premier Lig'den asıl fark ise ekonomik güç ama futbolda İtalya her şeye rağmen dünyanın en iyileri arasında yer alıyor." şeklinde konuştu.

"Juventus ile Manchester United arasında pek bir fark yok"

Juventus ile Manchester United'ı da karşılaştıran Fransız yıldız, "Juventus ile Manchester United arasında pek bir fark yok. Juventus her zaman İtalya'nın en iyisi oldu" ifadlerini kullandı.

Juventus'a geri döndü

2016 yılında 105 milyon Euro bonservis bedeli ile Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a imza atan Paul Pogba, İngiliz ekibi ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından eski takımına geri dönmüştü.



