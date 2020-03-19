Paul Pogba Juventus forması giydi, tepki çekti.

Avrupa'da Corona virüs sebebiyle liglerin ertelenmesi futbolcuların evlerine çekilmelerine ve antrenmanlarını bireysel olarak sürdürlemelerine sebep oldu.

Manchester United'ın Fransız yıldızı Pogba ise bireysel çalışmasını kameraya alırken üzerindeki Juventus forması İngiliz taraftarların tepkisini çekti. Pogba Fransa Milli Takımı'ndantakım arkadaşı olan ve virüs testi pozitif çıkan Blaise Matuidi'ye destek için bu harekette bulunurken derdini ise İngilizler'e anlatamadı!

Pogba'yla birlikte çalışan Lindelof de, Sampdoria formasıyla bireysel antrenmanını sürdürdü. Lindelof, İsveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Ekdal'ın da testinin pozitif çıkmasıyla ona destek oldu.

100 milyon euro getiren alacak!

United ise bir süredir kulüple sorunlar yaşayan Pogba'nın satılmasını kararlaştırdı. İngiliz basınındaki haberlere göre 100 milyon euro getiren kulüp Pogba'yı transfer edebilecek.

Lindelof Ekdal'ın Sampdoria formasını sırtına geçirdi