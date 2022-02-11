Manchester United ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Paul Pogba'nın takımdan ayrılması gündemde.

İtalyan basının yer alan haberlere göre Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Paul Pogba, eski takımı Juventus'a geri dönmeyi düşünüyor. Ancak Fransız yıldızın İtalyan ekibine geri dönebilmesi için maaşını önemli ölçüde düşürmesi gerekecek.

Juventus da eski futbolcusuyla yakından ilgileniyor. İtalyan devi genç futbolcularla yeniden yapılandırmaya çalıştığı kadrosuna deneyim kazandırması için Pogba'yı transfer etmeyi düşünüyor.

Bununla birlikte şu anda Juventus'un ekonomik durumu, Paul Pogba'yı kadrosuna katabilmek için yeterli seviyede değil ancak Matthijs De Ligt'in olası ayrılışı gerçekleşirse, Pogba için bütçe ayrılabilir.

Real Madrid ve PSG de devrede

Manchester United ile henüz sözleşme imzalamayan Fransız yıldız ile Real Madrid ve PSG'de yakından ilgileniyor.

2016 yılında Juventus'tan Manchester United'a rekor bir bonservis bedeli ile transfer olan Paul Pogba, Kırmızı Şeytanlar'da bu sezon 15 maçta forma giydi ve 1 gol, 7 asistlik perfomans gösterdi.

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