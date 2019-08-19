Paul Pogba hakkındaki transfer iddialarına flaş yanıt!

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba'nın adı, uzun bir süredir La Liga devi Real Madrid'le transfer dedikodularına karışıyordu. Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılacağı konuşulan 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuyla ilgili hocası Ole Gunnar Solskjaer'dan flaş bir açıklama geldi.

Takımının Premier Lig'in ikinci haftasında Wolverhampton Wanderers'la deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Norveçli teknik adam, sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan Pogba'nın bu sezon da takımda kalacağını söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Şahsen Paul hakkında hiçbir şüphem yok. Bana göre kendisi takımda kalacak. Ancak siz gazetecilerin akıllarında onunla ilgili hep bir soru işareti oluyor. Nitekim ben de kendisi hakkında soru almadığım hiçbir basın toplantısı hatırlamıyorum. Ancak şu var ki Paul, sözlerinin %80'inde burada olmaktan ve futbol oynamaktan keyif aldığını söylüyor."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler