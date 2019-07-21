Paul Le Guen, Muhammed Şengezer’i istedi

Okan Kocuk’u Galatasaray’a yollayan Bursaspor’un bir diğer milli kalecisi Muhammed Şengezer’e de teklifler geliyor. İki sezon önce Bursaspor’da teknik direktörlük yapan ve şu anda Fransız ekibi Le Havre’yi çalıştıran Paul Le Guen’in eski öğrencisini istediği öğrenildi. Muhammed için Bursa’nın kapısını çalan Fransızlar’ın transferi bitirmek adına ısrarcı oldukları ifade edildi.