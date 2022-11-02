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Paul George şov yaptı

NBA'de Los Angeles Clippers, Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı Paul George'un bitime 6.2 saniye kala attığı basketle 95-93 yendi. Clippers'ta George, 35 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 6 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Üst üste 4. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Alperen, 14 sayı, 9 ribaunt, 3 asistle oynadı.

02 Kasım 2022, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Paul George şov yaptı

NBA 'de Los Angeles Clippers, Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets'ı Paul George'un bitime 6.2 saniye kala attığı basketle 95-93 yendi.

Clippers'ta George, 35 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 6 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Üst üste 4. mağlubiyetini yaşayan Rockets'ta Alperen, 14 sayı, 9 ribaunt, 3 asistle oynadı.

Detroit Pistons'ı 110-108 yenen Milwaukee Bucks 6'da 6 yaptı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 31 sayı ve 7 ribauntla galibiyette başrolü oynadı

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