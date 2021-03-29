İngilizlerin efsane futbolcusu Paul Gasgoigne'nin oğlu Regan Gascoigne, cinsel kimliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İtalyan televizyonu Canale 5'te yayınlanan bir programa konuk olan Regan, babasıyla ilişkileri hakkında, "Şimdi harika bir ilişkimiz var. Geçmişte bir takım sorunlar yaşadık. Onları geride bıraktık. İlerliyoruz ve her anın tadını çıkarmak istiyoruz. Her anın tadını çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

"Ben biseksüelim"

Hem dans ile ilgilenen hem de modellik yapan Regan Gascoigne cinsel kimliğiyle ilgili olarak da, "Geçmiş ilişkilerim sorulduğunda hem erkeklerle hem de kadınlarla ilişkilerim oldu. Biseksüelim. Bu durumu babamla konuştum. Bana her şeyden önce mutlu olmam gerektiğini söyledi. Bunun için minnettarım. Bunu sorunsuz bir şekilde kabul etti ve beni rahatlattı" ifadelerini kullandı.

(Fotoğraflar The Sun ve Golssip.it sitelerinden alınmıştır)