Paul Dawkins kimdir? Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti!

Galatasaray basketbol takımının efsane isimlerinden Paul Dawkins 61 yaşında hayatını kaybetti. Yaşanan bu üzücü olayın ardından insanlar Paul Dawkins kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Paul Dawkins kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte Paul Dawkins hakkında bilinmeyenler...

Paul Dawkins kimdir?

Paul Dawkins, 10 Haziran 1957 tarihinde dünyaya geldi. Galatasaray'da 1981-1989 yılları arasında sekiz sezon forma giyen Dawkins, 1984-1985 ve 1985-1986 sezonlarında üst üste kazanılan iki şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Dawkins'in formasını giydiği Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı 1985 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı takımdaki sekiz sezonunda 31 sayı ortalamasıyla oynayan Dawkins, 1984 yılında Türk vatandaşlığına geçmişti. 13 numaralı formasıyla akıllarda kalan Dawkins, basketbolda sarı-kırmızılı formayı en uzun süre giyen yabancı oyuncu unvanını da hala taşıyor.

Galatasaray açıklama yaptı!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Basketbol tarihinin mihenk taşlarından Paul Dawkins'i 61 yaşında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Efsane oyuncumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.



