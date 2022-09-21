İki NBA şampiyonluğu bulunan, FIBA Basketbol Dünya Kupası 2006 MVP'si (En Değerli Oyuncu) ve İspanya’nın yıldızlarından biri olarak milli takım basketbolu tarihinin en madalyalı oyuncularından biri olan Gasol, uzun zamandır kadınlara sporda ve hayatın her alanında fırsat verilmesinin güçlü bir savunucusu olarak çalışmaktadır.

Gasol, erkek profesyonel takımlarının antrenör adayı olabilmek için kadın koçların da erkeklerle aynı fırsatlara sahip olması gerektiğini belirterek, “Kadın basketbolunun büyük bir hayranıyım. Kadınların maçları yükseliyor ve dünyanın en iyi takımlarının uluslararası basketbolda en yüksek onur için mücadele etmesini izlemek üzere Sydney'e gitmek için sabırsızlanıyorum. Sporcuların sahaya getirdikleri beceri, yoğunluk, fiziksellik ve tutku seviyesi inanılmaz. Ülkeniz için basketbolun en büyük sahnesinde oynamak en büyük gururdur.” dedi.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022’de; Avustralya, Belçika, Bosna Hersek, Kanada, Çin, Fransa, Japonya, Kore, Mali, Porto Riko, Sırbistan ve ABD mücadele edecek.