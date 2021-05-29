Pau Gasol: Çok iyi hazırlanmamız gerekecek

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Barcelona, şampiyonluk adına temsilcimiz Anadolu Efes ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Zorlu maç öncesinde Barcelona'nın efsane isimlerinden Pau Gasol, açıklamalarda bulundu.

Efes'in gücüne ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğine değinen Gasol, "Bu harika kupa, bu fırsat için çok heyecanlıyım. Burada olmaktan, bu harika anın parçası olmaktan dolayı gerçekten minnettarım. Çok fazla maçım kalmadı. Sadece katkıda bulunduğumdan, üzerime düşeni yaptığımdan ve keyif aldığımdan emin olmak istiyorum. Efes turnuvanın en iyi takımlarından biri. Üst seviye basketbol oynuyorlar ve bizim de çok iyi hazırlanmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.



