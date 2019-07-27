Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen 23 yaşındaki santrforu Patrik Schick, son günlerde Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Hugo Rodallega'nın ayrılığı sonrası kadrosunu yıldız bir golcüyle güçlendirmek isteyen Bordo Mavililer'e Çek forvetin transferiyle ilgili kötü haber geldi.

İtalyanların ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, bu yaz Roma'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız ismin için Trabzonspor'un kiralama teklifinde bulunduğunu ancak golcü oyuncunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığını yazdı. Geride kalan sezonda 32 maçta forma şansı bulan Schick, rakip fileleri yalnızca 5 kez havalandırabilmiş ve 3 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler