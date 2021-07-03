MENÜ

Patrik Schick, Milan Baros'un rekoruna ortak oldu

EURO 2020 çeyrek finalinde oynanan Danimarka maçında rakip ağları havalandırmayı başaran Çek futbolcu Patrik Schick, gol sayısını 5'e çıkardı. Schick böylece Çeklerin bir turnuvada en çok gol atan futbolcusu olan Milan Baros'u yakalamış oldu.

03 Temmuz 2021, Cumartesi 20:21 Son Güncelleme:
- A +
Patrik Schick, Milan Baros'un rekoruna ortak oldu

EURO 2020'de Çek futbolcu Patrik Schick fırtınası esmeye devam ediyor. Çeyrek final maçında Danimarka ağlarını da havalandırmayı başaran golcü futbolcu, 5. maçında 5. golünü atmayı başardı.

25 yaşındaki futbolcu böylece attığı 5 golle Çeklerin bir turnuvada en çok gol atan futbolcusu olan Milan Baros'u yakalamış oldu.


İlgili Haberler
Galatasaray'a Onyekuru şoku! Beşiktaş veya Fenerbahçe'ye transfer olabilir

 

2004'te gol kralı olmuştu

Kariyerinde Galatasaray forması da giyen Milan Baros, 2004 yılında Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 5 golle gol kralı olmuştu. Çekya, o turnuvada yarı final oynama başarısı göstermiş, Yunanistan'a gümüş golle elenerek finale çıkma şansını kaçırmıştı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...