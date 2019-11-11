Brezilya ekiplerinden Internacional'de forma giyen Patrick'in ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği orta saha oyuncusu için Flamengo'nun da devreye girdiği belirtildi.

Revista Colorada'nın haberine göre ise 2022 yılına kadar Internacional ile sözleşmesi olan oyuncunun menajeri, Fenerbahçe'nin oyuncusu ile ilgilenmeye devam ettiğini belirtti. Haberde menajerinin transferi bitirmek adına Türkiye'ye gideceğinin öğrenildiği de aktarıldı.

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2014'te Okan Buruk yönetimindeki Gaziantep'e transfer olan Patrick, antrenmanlardaki performansı yeterli görülmeyerek takımdan gönderilmişti. 2017'de Brezilya'da Recife formasıyla dikkatleri çeken oyuncu, 2018'de Internacional'e transfer olarak büyük çıkış yaptı.