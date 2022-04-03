Premier Lig'de Crystal Palace'ın menajeri Patrick Vieira, futbolculuk döneminde efsanesi olduğu Arsenal'in çıkışına değindi. Vieira, Arsenal'in Mikel Arteta yönetiminde gösterdiği çıkışın şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Futbolculuk döneminde Arsenal ile 3 şampiyonluk kazanan Patrick Vieira, "Oynadıkları futbola ve yükselişlerine şaşırmadım. İyi bir kadroları, iyi bir menajerleri ve ne oynamak istediklerine dair bir fikirleri var. Mikel, zor bir dönemden geçse de sakinliğini, soğukkanlılığını korumayı başardı. Kendilerine güvenerek oynuyorlar ve bu özgüven büyük fark yaratıyor" dedi.