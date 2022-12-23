Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup ederek Son 16 Turu'na yükselen Galatasaray 'da Patrick van Aanholt, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

'Tek hedefimiz kazanmaktı'

Zor bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarını ifade eden Hollandalı sol bek, “Altı hazırlık maçımızın ardından ilk resmi maçımızdı. Tek hedefimiz kazanmaktı. Zor bir maç oldu. Önemli olan kazanmayı başarıp bir sonraki tur kalabilmekti.” dedi.

'Daha fazla çalışıp oynamam lazım'

Aldığı süre hakkında da konuşan tecrübeli isim, “Takımı hocamız kuruyor. Ben oynamıyorsam daha fazla çalışıp oynamam lazım. Burada ailemle birlikte mutluyum. İstanbulspor maçında bugünkünden daha iyi oynamamız gerekiyor. Evde oynadığımız için taraftarı da arkamıza alarak kazanabiliriz diye düşünüyorum.” diye konuştu.







