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Patrick van Aanholt: Skora çok fazla katkı yapan bir oyuncu değilim

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor 'u konuk etti. Sahadan 4-2'lik galibiyet ile ayrılan Sarı-Kırmızılı ekipte mücadelede 2 gol birden atarak galibiyette büyük pay sahibi olan Patrick van Aanholt, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Şubat 2022, Pazar 21:23 Son Güncelleme:
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Patrick van Aanholt: Skora çok fazla katkı yapan bir oyuncu değilim

Galatasaray , Süper Lig 'in 27. haftasında Çaykur Rizespor 'u konuk etti. Sahadan 4-2'lik galibiyet ile ayrılan Sarı-Kırmızılı ekipte mücadelede 2 gol birden atarak galibiyette büyük pay sahibi olan Patrick van Aanholt, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Skora katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getiren Hollandalı futbolcu, önceliklerinin 3 puanı kazanmak olduğunu söyledi.

Patrick van Aanholt'un açıklamaları şu şekilde:

"Skora katkı sağladığım için mutluyum ancak önceliğimiz 3 puanı kazanmaktı. Skora çok fazla katkı yapan bir oyuncu değilim. İkinci golüm, birinci golümden daha güzeldi. Sağ ayağımla 9. golüm oldu ama önemli gol olması. Gol, goldür."

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(ÖZET) Galatasaray - Çaykur Rizespor maç sonucu: 4-2


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