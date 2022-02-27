Patrick van Aanholt: Skora çok fazla katkı yapan bir oyuncu değilim

Galatasaray , Süper Lig 'in 27. haftasında Çaykur Rizespor 'u konuk etti. Sahadan 4-2'lik galibiyet ile ayrılan Sarı-Kırmızılı ekipte mücadelede 2 gol birden atarak galibiyette büyük pay sahibi olan Patrick van Aanholt, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Skora katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getiren Hollandalı futbolcu, önceliklerinin 3 puanı kazanmak olduğunu söyledi.

Patrick van Aanholt'un açıklamaları şu şekilde:

"Skora katkı sağladığım için mutluyum ancak önceliğimiz 3 puanı kazanmaktı. Skora çok fazla katkı yapan bir oyuncu değilim. İkinci golüm, birinci golümden daha güzeldi. Sağ ayağımla 9. golüm oldu ama önemli gol olması. Gol, goldür."



