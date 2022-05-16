Patrick van Aanholt: Galatasaray için zor bir sezon geçti

Süper Lig 'in 37. haftasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray 'da Patrick van Aanholt, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı futbolcu, zor bir sezon geçirdiklerini belirterek, güçlü bir şekilde geri dönmek istediklerini dile getirdi.

Patrick van Aanholt'un açıklamaları şu şekilde:

"Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray için zor bir sezon geçti. Fakat onlar bizim yanımızdaydı. Önümüzdeki sezon için bu sezondan dersler çıkartıp daha iyi ve güçlü bir şekilde geri dönmek istiyoruz. Sezonda iniş çıkışlarımız oldu. Ancak ben buraya Galatasaray'ı severek geldim. Taraftarları ve bu kulübü seviyorum. Önümüzdeki sezon umarım daha iyi bir sezon geçireceğiz."



