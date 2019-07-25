La Liga devi Barcelona, efsanevi futbolcularından Patrick Kluivert'ı La Masia'nın başına getirdi. Katalan kulübünün resmi internet sitesi aracılığıyla 1998 ile 2004 yılları arasında Barça formasını terleten 43 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile 2021 yazına dek sözleşme imzalandığını duyurdu.

Son olarak Kamerun Milli Takımı'nda vatandaşı Clarence Seedorf'un yardımcılığını yapan Kluivert, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada "Evime döndüğüm için çok mutluyum. Barça'yı dünyanın en iyi takımları arasında tutmak için çalışacağım yeni dönemi dört gözle bekliyorum. Benim yetiştiren Ajax'ın kulübünün altyapısı da La Masia'ya çok benziyordu. Dolayısıyla buradaki gençlerin gelişimine büyük katkı sağlayabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler