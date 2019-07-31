Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers, Serie A devi Milan'ın 21 yaşındaki santrforu Patrick Cutrone'yi transfer etti. İngiliz ekibi, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada İtalya Milli Takımı'nın da formasını giyen genç golcüyle dört yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bugüne dek altyapısından yetiştiği Milan dışında hiçbir takımda forma giymeyen Cutrone için Wolverhampton'ın kasasından çıkan bonservis bedelinin ise 18 milyon euro olduğu öğrenildi. Yetenekli futbolcu, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 43 maçta 9 kez fileleri havalandırırken 2 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler