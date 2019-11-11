Patrick Bezerra Fenerbahçe'nin transfer gündemine son dakikada giren isimlerden oldu. Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kalan Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Patrick Bezerra ile ilgilendiği iddia edildi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Patrick'in menajeri, Sarı-Lacivertliler'in ilgisini doğrularken transfer için Türkiye'ye geleceği belirtildi.

2014 yılında Gaziantepspor'a transfer olan Patrick, o dönemin teknik direktörü Okan Buruk'un gözüne girememişti. Beklentilerin altında kaldığı belirtilen Patrick'in Türkiye kariyeri çok kısa sürmüştü.

Patrick Bezerra kimdir?

Tam adı Patrick Bezerra Do Nascimento olan Brezilyalı futbolcu 29 Tem 1992'de Rio De Janeiro'da dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Patrick, Operario-PR, Marcilio Dias, Caxias, Comercial formaları giydikten sonra 2014 yılında Gaziantepspor'a transfer oldu. Dönemin teknik direktörü Okan Buruk'un gözüne giremeyen Patrick, yarım sezon Türkiye'de görev aldıktan sonra ülkesine Caxias formasıyla geri döndü. Kısa süren Caxias macerasının ardından sırayla Goias ve Recife formaları giyen başarılı oyuncu, 2018 yılının ocak ayında Internacional'e transfer oldu.

Internacional formasıyla 95 maça çıkan Patrick, 13 gol kaydetti. Piyasa değeri 4 milyon euro olan merkez orta saha oyuncusu, ön libero ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

Türkiye macerası çok kısa sürmüştü

2014 yılında Comercial'dan Gaziantepspor'a transfer olan Patrick, beklentilerin altında kalmıştı. Dönemin teknik direktörü Okan Buruk'un gözüne giremeyen Brezilyalı futbolcu, yarım sezon Türkiye macerasının ardından Caxias'ın yolunu tutmuştu.







