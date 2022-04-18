Patrick Bevin şampiyon oldu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yenilenmiş etapları ve ilkleriyle yine rüya gibi geçti!.. "Tarihe ve Doğaya Saygı" temasını her etabında hissettiren TUR2022'de ilk kez 1915 Çanakkale Köprüsü'nde pedal çevrildi, 57. Alay Piyade Şehitliği'nde vurgu yapıldı. Bodrum'dan yola çıkan bisikletçiler 1303km'lik dev etabı İstanbul'da sonlandırdı. Dünkü 136km'lik İstanbul etabı Taksim AKM'nin önünde start aldı ancak hava şartları nedeniyle oluşan kaygan yol zemini bisikletçilere zor anlar yaşattı. Kuzguncuk'taki kaza sebebiyle bisikletçiler, yarışa devam etmek istemedi. Sporcuların güvenliğini öncelik sayan UCI (Dünya Bisiklet Birliğ) komiserler kurulu, gelen talep üzerine İstanbul-İstanbul etabı nötralize edildi. Ve böylece TUR2022, Gelibolu-Tekirdağ 7. etabındaki sonuçlarla tescil edildi.

7. etapta turkuazı giymişti

Buna göre; genel klasman liderini gösteren turkuaz mayo sahibi İsrail-Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin (27:33:10) TUR2022 şampiyonluk kupasının da sahibi oldu. Bevin 7. etabı kazanmış ve zirveye oturmuştu. Kürsünün 2. basamağında Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine, 3. basamağında ise İtalya’nın Drone Hopper-Androni Giocattoli takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda yer aldı. Bevin'e ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay takdim etti.

Hatice Yücel