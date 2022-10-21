Patrice Evra bunu da yaptı

Patrice Evra Manchester United-Tottenham maçı öncesi dikkat çeken davranışta bulundu.

Evra uzun yıllar "Kırmızı Şeytanlar"ın formasını giymiş ve daha sonra Juventus'a transfer olmuştu. Şimdi televizyon programlarında yorumculuk yapan Patrice Evra, Manchester United-Tottenham maçı öncesi Old Trafford'dan çim koparıp, yedi. Şaşkınlıkla karşılanan bu olaya Evra "Burası benim evim" diyerek karşılık verdi.

Programda yorumculuk yapan ve Patrice Evra'nın yanında bulunan Arsenal'in efsane isimlerinden Thierry Henry de Evra'nın çim yemesinden sonra kahkalarına hakim olamadı.







