Pato Galatasaray'a neden gelmedi? İşte istediği ücret

Brezilyalı futbolcu Pato için 5 milyon dolarlık yıllık ücret teklif eden ve kulübüne de kiralama teklifi sunan Galatasaray, Pato'dan "10 milyon dolar yıllık ücret" cevabı alınca görüşmeleri askıya aldı.

30 Ocak 2019, Çarşamba 06:07
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Pato Galatasaray'a neden gelmedi? İşte istediği ücret

Brezilyalı forvet Pato’nun transferini, Dubai’ye gitmesine rağmen bitiremeyen Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar ikilisinin, yüksek maliyet nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldığı öğrenildi. Kulübünden yıllık 10 milyon Euro kazanan Sambacı’nın, Galatasaray’ın önerdiği rakamı kabul etmemesi, görüşmelerin askıya alınmasına yol açtı.

Pato’nun buna rağmen, sezon sonunda Galatasaray’la tekrar masaya oturmak istediği de detaylar arasında bulunuyor.

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