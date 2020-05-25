Patates suyu içerdiği fotokimyasallar ve vitaminler ile oldukça besleyici ve faydalı olan bir gıdadır. Mide rahatsızlıkları başta olmak üzere çok sayıda sağlık sorunu için doğal çözümlerden biridir. Patates içerisinde bulunan önemli besin maddeleri patatesin hem kendisinin tüketimi ile hem de patatesin suyunun tüketimi ile vücuda alınır. Patates suyu yüksek miktarda C vitamini, B vitaminleri bulundurur. Potasyum, demir, çinko, kalsiyum ve K vitamini de bulundurur.

Patates suyunun faydaları nelerdir?

Fenolik asit, karotenoidler ve flavonoidler açısından zengin içeriğe sahiptir. Tüm bu bileşikler vücuda zararı olabilecek olan molekülerin etkisiz hale gelmesini sağlayarak, antioksidan görevi görürler.

Patateste bulunan nişasta dirençli nişasta olarak bilinen özel ve farklı türde bir nişastadır. Vücut bu nişastayı parçalayamaz ve tümünü emer. Emilen dirençli nişasta ise kalınbağırsaklarda bulunan yararlı bakterilerin beslenmesini sağlar. Yapılan araştırmalar dirençli nişastanın vücuttaki insülin direncini azaltarak, şeker hastalarına fayda sağladığını göstermiştir.

Glüten hassasiyeti olan ya da çöl yak hastası olan kişilerin tüketebileceği glütensiz bir gıdadır. Bu nedenle hassasiyeti olan kişileri olumsuz etkilemez.

Besin değerlerinin yüksek oluşu ile doyuruculuğu da yüksek olan bir besindir. Patates diyetlerde sıkça tercih edilmektedir ve aynı zamanda patates suyu da çok sık kullanılmaktadır. Doyurucu olması nedeni ile kilo problemlerinin önüne geçer.

Patates suyu en iyi olan antiasit besinlerden biridir. Bu neden ile mide ülserinin tedavi edilmesinde ve bağırsak asidinin dengelenmesinde yardımcı olmaktadır.

İçerdiği yüksek orandaki C vitamini ile patates suyu kolajen üretimini destekleyerek yara iyileşmesini hızlandırır.

Patates suyu hemoroit adı verilen ve halk arasında basur olarak adlandırılan hastalığın iyileşmesini hızlandırır.

Patates suyu ne işe yarar?

Saç sağlığında faydalı olan ve etkili olan iyi bir antioksidandır. Saç derisinin kepek oluşturmasını, kuruluğunu ve iltihaplanmayı önlediği bilinmektedir. Patates suyunun saç köklerinden ucuna kadar masaj yaparak kullanılması durumunda saçların kuvveti ve parlaklığı artacaktır.

Geçmiş dönemlerde patates suyu kolon kanseri ve mide kanseri tedavisinde oldukça yaygın şekilde kullanılmıştır. Birçok bilim insanı patatesin antiinflamatuvar ve antioksidan özelliklerine sahip olan glikoalkaloidler, protein ve fenolik içerdiğini bildirmiştir. Patates suyu içerisinde bulunan bu bileşenler kanserli olan hücrelerin boyutlarının küçülmesinde yardımcı olabilmektedir.

Ciltteki iltihaplanmalar ve cilt yaralarını farklı cilt tiplerinde oluşmasına rağmen giderebilmektedir. Aynı zamanda ciltteki nemin saklanmasına yardımcı olur ve kurumuş dökülmüş olan cildin daha hızlı temizlenmesini sağlar.

Patates suyu nasıl kullanılır?

Patates suyu patateslerin rendelenip temiz bir tülbentten geçirilmesi ya da katı meyve sıkacağı içerisinde sıkılır. Patates suyunun hazırlanması için yeşermiş olan ya da kurumuş olan patatesler yerine taze olan patatesler tercih edilmelidir. Pembe renkli olan patates, tüm patatesler içerisinde en yüksek besin değerine sahip patatestir. Etkili tedavi için patates suyunun taze sıkılmış olanının kullanılması tavsiye edilir.

Patates suyu çoğunlukla içilerek tüketilmektedir. Genel olarak gün içinde bir bardak tüketilmesi yeterli olmaktadır. Fakat patates suyunun yara tedavisinde kullanılması veya ağrı kesici özelliğinden yararlanabilmek için deri üzerine bir pamuk ya da bez kullanarak uygulanabilir.

Patates suyunun içilerek tüketilmesi artrit ile ilişkili olan sırt ve eklem ağrılarını giderebilmektedir. Ayrıca patates suyuna batırılan bir bezin direkt olarak eklem üzerine sarmak ya da uygulamak ile ağrının azalması da görülebilmektedir.

Her gün patates suyunun bir bardak miktarınca tüketilmesi mide ülserinin oluşmasını önler. Reflü var ise reflüyü yatıştırır. Bunun dışında probiyotik özelliği olan bir içecektir.

Kahvaltılardan 30 dakika kadar öce tüketilen patates suyu safra kesesinin ve karaciğerin temizlenmesini sağlar.

Patates suyunun posa süzülmede içilmesi halindeyse içermiş olduğu lifler ve içindeki temel besin değerleri sayesinde kolesterolü düşürücü etkisi bulunur.

Hazımsızlığın tedavi edilmesi için oldukça büyük destek sağlayan patates suyu ishal olama veya kabızlık gibi durumlarda bağırsakların düzenli şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır.

Yüksek oranda içerdiği potasyum minerali ile patates suyu tansiyonun düşmesini sağlar.