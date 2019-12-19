Patates Diyetine İlave Besinler

Patates diyeti yapanlar bu diyet programında bazı ek besinler de tercih ediyor. Özellikle patates diyetine ek olarak düşük kalorili olan yağsız yoğurt tüketiliyor. Diyet listelerinin vazgeçilmezlerinden birisi olan yağsız yoğurt, oldukça düşük kaloriye sahip bir besindir. Bu nedenle patates diyetinde de tercih edilir. Ek besinler olarak ayrıca,

- Kuruyemişler,

- Meyveler ve antioksidan görevi gören içecekler de tercih edilebilir.

Patates Diyetinin Kilo Vermeye Etkisi

Patates diyeti son dönemlerde özellikle kadınlar arasında en fazla tercih edilen diyetlerden birisidir. Patates diyetinin çok sık kullanılmasındaki neden ise patatesin çok hızlı ve sağlıklı şekilde kilo verdirmesidir. Özellikle patates lif açısından oldukça zengin bir besin türüdür. Ayrıca patates tüketildiğinde bünyenin daha uzun süre tok kalmasını sağlar. Böylece kilo verme durumu da tokluk hissine paralel olarak artar.

100 gram bir patateste toplamda 93 kalori bulunuyor. Yani bir besin maddesi olarak patates oldukça düşük bir kaloriye sahiptir. Bu nedenle hızlı kilo vermede oldukça etkilidir.

Patates Diyet Listesi

Patates diyeti herkesin yapabileceği bir diyet türüdür. Özellikle patatesin her evde bulunması ve kolaylıkla satın alınması diyeti daha popüler yapmaktadır. Bazı diyetlerde tüketilmesi gereken besinler oldukça pahalı olabilmektedir. Fakat patates diyetinde ekonomik açıdan da kolaylık sağlayabilirsiniz. Patates diyeti için 3 günlük listesi uygulamanız gerekir. Patates diyetini sadece 3 gün yapmak yeterli olacaktır. Fakat öncelikle patates diyeti listesi için mutlaka doktorunuza danışın ve onayını alın. Patates diyetinin 3 günlük listesi şu şekildedir;

1. GÜN

- Kahvaltıda: 1 adet haşlanmış patates ile 4-5 yemek kaşığı yoğurt tüketilmelidir.

- Öğle Yemeğinde: 1 adet haşlanmış patates ile yine 4-5 yemek kaşığı yoğurt tüketilmeli.

- Akşam yemeğinde: 8 yemek kaşığı yağsız yoğurt tüketilmelidir.

2. GÜN

- Kahvaltıda: 4 yemek kaşığı yağsız yoğurt yenmelidir.

- Öğle Yemeğinde: 1 adet haşlanmış patates ile ek gıda olarak 3 yemek kaşığı yoğurt yenmelidir.

- Akşam yemeğinde: 1 adet haşlanmış patates ile 8 yemek kaşığı yağsız yoğurt yenmelidir.

3. GÜN

- Kahvaltıda: 1 adet haşlanmış patates tüketilir.

- Öğle Yemeğinde: 1 adet haşlanmış patates ile ek besin açısından 3 yemek kaşığı yağsız yoğurt yenmelidir.

- Akşam yemeğinde: Sadece 4 yemek kaşığı yağsız yoğurt tüketilmelidir.

Patates Diyeti Sağlıklı Bir Diyet Midir?

Patates diyeti sonrası bireyler hızlı bir şekilde kilo verdiklerini fark edecektir. Fakat patates diyeti kişilerin daha az kalori almasını sağlarken aynı zamanda da daha az enerji verir. Bu nedenle patates diyeti yapılırken mutlaka bir doktora da danışmak gerekir. Özellikle patates diyeti 3 günden fazla uygulanmamalıdır. Çünkü patates diyeti sadece patates ve ek gıda olarak yoğurt ile eşlenmiştir. Bu nedenle kişilerin diyet programından çok az enerji alır ve halsiz düşebilirler.

Patates diyeti sağlıklı mı sorusu aslında bu diyeti yapmak isteyen kişilerin sorduğu sorulardan birisidir. Patates diyeti hızlı kilo verdiren fakat enerjiyi de az almanıza neden olan bir diyettir. Patates diyetini uygulayan kişilerde genellikle;

- Halsizlik,

- Yorgunluk,

- Sürekli uyku hali,

- Durgunluk ve baş dönmesi gibi durumlar gözlemlenebilir. Bu yüzden patates diyeti sonrasında enerjinizi artıracak besinlere de yönelmeniz gerekir.