Passolig Kart’ta Galatasaray, seyirci sayısında Fenerbahçe lider

Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Passolig tribünlerin fotoğrafını çekti. Fenerbahçe, tribünlerdeki seyirci sayısıyla Galatasaray’ı geçerken, sarı kırmızılar da Passolig Kart sahibi taraftar sayısında ezeli rakibini geride bıraktı.

Fenerbahçe tribünde lider

Fenerbahçe geçen sezon 29 bin 35 olan seyirci ortalamasını yüzde 20 oranında artırarak bu sezon ilk 27 hafta itibariyle iç saha maçlarını ortalama 35 bin 824 taraftar önünde oynadı. Geçtiğimiz sezon 40 bin seyirci ortalamasını geçen Galatasaray, bu sezon az farkla olsa da ezeli rakibinin gerisinde kaldı. Sarı kırmızılı ekip, ilk 27 haftanın verilerine göre iç saha maçlarına 34 bin 398 taraftar ortalaması ile çıktı.

Galatasaray Passolig Kart Ligi’nde zirveyi kimseye bırakmıyor

4,5 milyonu geride bırakan Passolig Kart Ligi’nde uzun zamandır birinci sırada yer alan Galatasaray, zirveyi kimseye bırakmıyor. Geçtiğimiz sezonu 745 bin 714 Passolig Kart sayısı ile tamamlayan sarı kırmızılılar, bu sezon Passolig Kart sahibi taraftar sayısında 881 bin 813’e ulaştı. Ezeli rakibinin 56 bin 825 gerisinde kalarak, sıralamada 2. olan Fenerbahçe’nin ise güncel Passolig Kart sayısı 824 bin 988.

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Galatasaray Passolig Kartı en çok Kadıköy’den alınmış

İstanbul’dan Galatasaray Passolig Kart başvurusunda bulunan taraftarların ilçe bazındaki dağılımda ilginç bir detay ortaya çıktı. Galatasaray Passolig Kart başvuruları en çok Kadıköy ilçesinden yapılırken, Kadıköy’ü sırasıyla, Şişli, Beşiktaş, Ümraniye ve Fatih ilçeleri takip etti. İstanbul’dan Fenerbahçe logolu Passolig Kart başvurusu yapan taraftarların ilçe sıralamasında ilk sırada tahmin edileceği üzere Kadıköy yer alırken, Kadıköy’ü Ümraniye, Şişli, Fatih ve Üsküdar ilçeleri takip etti.

İzmir’de Fenerbahçe, Kocaeli’de Galatasaray

Her iki takımın İstanbul dışındaki illerden yapılan Passolig Kart başvurularında, Ankara ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe’li taraftarlar Ankara’dan sonra en çok İzmir’de, Galatasaray’lı taraftarlar ise Ankara’dan sonra en çok Kocaeli’nde Passolig Kart başvurusunda bulundular.

Derbilerin ortalaması 42 bin 048

Passolig verilerine göre, 2014-2015 sezonundan bu yana Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki oynanan derbi maçlarını 385 bin 780 kişi tribünlerden seyretti. Bugüne kadar oynana derbi maçlarının ortalaması ise 42 bin 048 olarak açıklandı. Son 4 sezonda oynanan derbi maçlarındaki bilet fiyatları ise 70 TL-900 TL arasında değişti.



