Pasquale Sensibile kimdir, nereli, kaç yaşında? Pasquale Sensibile hangi takımlarda görev yaptı?
Futbolda yeniden yapılanma içine giren Galatasaray, sportif direktörlük için İtalyan Pasquale Sensibile ile anlaşmaya vardı. Sensibile Galatasaraylı taraftarlar olmak üzere futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Pasquale Sensibile kimdir, kaç yaşında? Pasquale Sensibile nereli ve hangi takımlarda görev aldı? sorularının yanıtları ve Pasquale Sensibile'nin kariyeri ile ilgili detaylar haberimizde.
50 yaşındaki İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile, futbolculuk kariyerinde ülkesinin birçok alt lig takımında forma giyerken 2003'te kariyerini noktaladı.
Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria gibi takımlarda sportif direktörlüğü görevinde bulunmuştu.
2018'de Roma'daki scoutluk görevine geri dönen Sensibile, 2019'un Haziran ayında Serie A ekibinden ayrıldı ve o günden bu yana herhangi bir kulüpte görev yapmadı.
Sensibile’nin Galatasaray 'da 60 bin Euro karşılığında görev yapacağı iddia edildi.