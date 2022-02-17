50 yaşındaki İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile, futbolculuk kariyerinde ülkesinin birçok alt lig takımında forma giyerken 2003'te kariyerini noktaladı.

Sensibile, Novara, Sampdoria, Mantova, Trapani ve Alessandria gibi takımlarda sportif direktörlüğü görevinde bulunmuştu.

2018'de Roma'daki scoutluk görevine geri dönen Sensibile, 2019'un Haziran ayında Serie A ekibinden ayrıldı ve o günden bu yana herhangi bir kulüpte görev yapmadı.

Sensibile’nin Galatasaray 'da 60 bin Euro karşılığında görev yapacağı iddia edildi.











