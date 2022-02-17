Yeni bir oluşuma giren Galatasaray 'da son dakika gelişmesi... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımı Domenec Torrent'e emanet eden, Sportif Danışman olarak dünyaca ünlü Portekizli futbol adamı Luis Campos'la anlaşan Galatasaray, Pasquale Sensibile'yi Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü görevine getirdi. Daha önce Juventus, Verona, Palermo ve Roma gibi takımlarda çalışan Sensibile, resmi olarak görevine başlarken Sarı Kırmızıli ekip taraftarları İtalyan futbol adamının kariyerini araştırmaya başladı. Pasquale Sensibile kimdir, kaç yaşında nereli? Pasquale Sensibile başarıları ne, hangi takımlarda çalıştı? sorularının yanıtları haberimizde.

Pasquale Sensibile kimdir, kaç yaşında nereli? Pasquale Sensibile başarıları ne, hangi takımlarda çalıştı?

Pasquale Sensibile, 18 Eylül 1971'de İtalya'nın Lecco şehrinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol hayatını İtalya'da geçiren Sensibile; Teramo, Caratese, Solbiatese Arno Calcio, Lecco, Voghera, Castel di Sangro, Pisa, Viterbese, Arezzo, Alzano Virescit ve Pro Sesto'da forma giydi. 32 yaşında futbol hayatına nokta koyan İtalyan isim, 2009 yılında Novara'da Sportif Direktör olarak çalışmaya başladı.

Burada 2 yıl geçiren Sensibile, ülkenin köklü ekiplerinden Sampdoria'nın yolunu tuttu. Temmuz 2011'de geldiği Sampdoria'dan Aralık 2012'de ayrılan tecrübeli isim, Mantova macerasının ardından Roma'ya Scout olarak geçti.

Roma'da 2 yıl çalışmasının ardından Trapani ve Alessandria'da Sportif Direktör olarak görev alan Sensibile, Ağustos 2018'de Başkent ekibine döndü, Haziran 2019'da bir kez daha ayrılık kararı aldı.

Futbolcu, Scout ve Sportif Direktör olarak kariyeri boyunca ülkesinde çalışan 50 yaşındaki futbol adamı, ilk kez İtalya dışında ülkemizde Galatasaray'da görev alacak.