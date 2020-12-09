Pascal Nouma 'saygı' ve 'ırkçılığa hayır' dedi

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının son hafta mücadelesinde Paris Saint Germain deplasmanında ırkçı saldırıya maruz kalan Başakşehir'e destek çığ gibi büyüyor.

Başta PSG'nin yıldızları Neymar ve Mbappe olmak üzere birçok siyahi süperstar paylaşımlarıyla ırkçılığa hayır derken, Pascal Nouma da sosyal medya paylaşımı yaptı.

Nouma paylaştığı fotoğrafında #respect (saygı) #noracism (ırkçılığa hayır) etiketlerini kullandı. Nouma'nın bu paylaşımı kısa sürede 10 binin üzerinde beğeni aldı.











