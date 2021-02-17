Spor, insanlar arasındaki birlikteliği pekiştirir. Çoğu zaman birlik ve beraberliği de sağlayan spor branşı sağlıklı ve dinç bir vücuda sahip olunmasını da sağlayabilir. Dünya genelinde pek çok farklı spor branşı bulunuyor. Her ülkenin uzmanlaştığı bazı spor dalları da vardır. Futbol ise neredeyse her ülkede geçmişten günümüze en çok tercih edilen spor dalları arasında yer alıyor. Farklı ülkelerin milli takımları ve diğer takımlarının katıldıkları müsabakalar düzenleniyor. Bu müsabakalarda ise şampiyon belirleniyor. Şampiyon takımlar için hem ödül veriliyor hem de prestij sağlanıyor. Bu takımlarda oynayan futbolcular ise performansları ile yakından takip ediliyorlar. Çoğu zaman futbolcuların performansına göre transfer ücretleri de artış gösterebiliyor.

Pascal Nouma kimdir, nereli?

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan ve efsane futbolcular arasında yer alan Pascal Nouma 6 Ocak 1972 yılında Fransa'nın Epinay- sur- Seine şehrinde dünyaya geldi. 1, 88 metre boyunda olan Pascal Nouma forvet mevkiinde görev yapıyor. Fransız futbolcu Pascal Nouma futbola da Fransa'da başladı. Futbol oynayarak büyük başarılar kazanan Pascal Nouma Paris Saint- Germain takımı ile UEFA Kupa Galipleri Kupası da dahip olan pek çok başarıya imza attı. Fransız futbolcu Pascal Nouma 1986- 1988 yılları arasında Paris Saint- Germain futbol takımı alt yapısında oynadı.

Pascal Nouma kaç yaşında?

Dünya çapında tanınan başarılı futbolcu Pascal Nouma 6 Ocak 1972 yılında Fransa'da dünyaya geldi. 48 Yaşındaki yetenekli futbolcu Beşiktaş futbol takımında iki başarılı sezon geçirerek Beşiktaş tarihinin de efsane futbolcuları arasında yer aldı. Pascal Nouma profesyonel futbol kariyerine 1989- 1992 yıllarında oynadığı Paris Saint- Germain futbol takımında başladı. Nouma bu takım ile 19 maça çıktı. 1992- 1993 Yıllarında Lille futbol takımında oynayan Pasca Nouma çıktığı 22 maçta da 2 gol attı. Pascal Nouma 1993- 1994 sezonunda Caen ile çıktığı 32 maçta toplam 7 gol attı. Pascal Nouma 1994- 1996 yılları arasında tekrar Paris Saint- Germain futbol takım ile çıktığı 51 maçta 10 gol attı.

Fransız futbolcu Pascal Nouma Türkiye Süper Lig takımlarından Beşiktaş futbol kulübünde top koşturdu. 1996- 1998 yılları arasında Strasbourg futbol takımı ile 57 maça çıkan Pascal Nouma 22 gol attı. Pascal Nouma 1998- 2000 yılları arasında Lens futbol takımında oynadı. Sonrasında ise Pascal Nouma 2002- 2001 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş ile 24 maça çıkan Pascal Nouma toplam 18 gol attı. Pascal Nouma 2002- 2003 sezonunda yeniden Beşiktaş'a gelerek çıktığı 19 maçta 4 gol attı.

Beşiktaş'a hangi takımdan geldi?

Dünya çapında tanınan başarılı futbolcu Pascal Nouma 1998- 2000 yıllarında Lens futbol takımında oynadı. Bu takım ile başarılı bir süreç yaşayan Pascal Nouma 2000- 2001 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. 2001- 2002 sezonunda Marsilya futbol takımında top koşturan Pascal Nouma 2002-2003 sezonunda da yeniden Beşiktaş'a transfer oldu. Burada şampiyonluk yaşayan başarılı futbolcu taraftarlar tarafından da çok sevildi.

Pascal Nouma futbolu ne zaman bıraktı?

Fransız futbolcu Pascal Nouma 2004- 2005 sezonu itibari ile İskoç futbol takımı olan Livingston ile sözleşme imzaladı. Bu takım ile 3 maç oynayan Pascal Nouma sonrasında futbolu bıraktı. Pascal Nouma kariyerinde toplam 286 maça çıkarken 80 defa da fileleri havalandırdı. Pascal Nouma günümüzde Türkiye'de filmler ve dizilerde oyunculuk yapmaktadır.

Pascal Nouma pek çok futbol kulübünde forma giydi. En çok transfer ücreti alan futbolcular arasında yer alan Pascal Nouma Beşiktaş'a transfer olduğunda 2000- 2001 sezonunda 1.1. milyon dolar karşılığında sözleşme imzaladı.

Pascal Nouma Özel Hayatı

Başarılı futbolcu Pascal Nouma Celine adında birisi ile hayatını birleştirdi. Pascal Nouma ve eşinin bir kız bir de erkek çocuğu bulunmaktadır. Futbolu bırakan Pascal Nouma 2012 yılının Temmuz ayında Beşiktaş Kongre üyesi oldu. Günümüzde futbolu bırakan Pascal Nouma dizilerde ve filmlerde oyunculuk da yapmaktadır. Survivor yarışmasına da katılan Pascal Nouma pek çok yarışmada da boy gösterdi.

Pascal Nouma Futbol Hayatı Sonrası

Pascal Nouma futbol hayatının sonrasında Yok Böyle Dans, DevlerLigi, Survivor, O Ses Türkiye, Ben Bilmem Eşim Bilir gibi yarışmalara katılırken Elin Oğlu adlı televizyon programına da katılım gösterdi.