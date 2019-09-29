Pascal Nouma da çıldırdı!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma, Trabzonspor karşısındaki hezimet sonrası sosyal medyadan tepki verdi. Maç oynandığı esnada Beşiktaşlı taraftarlar twitter'da tepki dolu paylaşımlar yaparken, Nouma da futbolcuları hedef aldı!

Nouma, twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Böyle olmaz, kim gidiyorsa gitsin kim geliyorsa gelsin, bu yaştan sonra bizi futbola başlatmayın" diyerek sahada mücadele eden Beşiktaşlı oyunculara tepkisini aktardı. Pascal Nouma'nın bu paylaşımı kısa sürede binlerce etkileşime ulaştı.

Ahmet Dursun da isyan etti

Pascal'a benzer bir tepki de eski takım arkadaşı Ahmet Dursun'dan geldi. Dursun kişisel hesabından, "Sahada kaç tane futbolcu koşuyor, mücadele ediyor? Kimler sorumluluk alıyor? Kimler pas almamak için toptan kaçıyor? En kolayı hoca suçlu demekle olmuyor. Valla şu halimle ben de o kadar oynarım" şeklinde bir paylaşım yaptı.