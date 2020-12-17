Paşanın Melekleri Üsküdar deplasmanında

ANTALYA, (DHA) - MURATPAŞA Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 8'inci hafta erteleme maçında, yarın deplasmanda Üsküdar Belediyesi'yle karşılaşacak. Saat 15.30'da başlayacak maç TRT Spor2'den naklen yayınlanacak.
Kadınlar Hentbol Süper Lig'de, Elazığ, Görele ve Aksaray galibiyetleriyle seri yakalayan Muratpaşa Belediyespor, yarın Üsküdar deplasmanına çıkıyor. Çamlıca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak. TRT Spor2'den naklen yayınlanacak maçı, Fuat Çam ve Yüksel Çalkuç hakem ikilisi yönetecek.
Paşanın Melekleri, ligin 8'inci hafta erteleme maçı öncesi, oynadığı 9 karşılaşmada elde ettiği 10 puanla ligde 5'inci sırada bulunuyor. Üsküdar ise oynadığı 7 maçta topladığı 9 puanla ligin 7'nci sırada yer alıyor.
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