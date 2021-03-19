Paşanın Melekleri hedefe kitlendi

ANTALYA,(DHA) - MURATPAŞA Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in 18'inci hafta maçında, deplasmanda, hafta içi teknik direktör değişikliğine giden Kastamonu Belediyesi'yle karşılayacak. Muratpaşa'nın Avrupa kupalarına kalma yolunda kritik sınavı cumartesi saat 15.00'te başlayacak.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Avrupa kupalarına kalma iddiasını sürdüren Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, ligde bu hafta Kastamonu Belediyesi'yle karşılaşacak. Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 13 Mart Cumartesi saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden İsmail Doğan ve Küntay Taşkın ikilisi yönetecek. Ligde 19 puanla 6'ncı sırada bulunan Paşanın Melekleri, Üsküdar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle 4'üncülük için yarışıyor. Ligde son iki haftada önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yenen ve ardından kendi evinde Elazığ maçından farklı galip ayrılan Paşanın Melekleri, Kastamonu deplasmanından puan ya da puanlarla dönüp Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor.

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