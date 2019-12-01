ANTALYA, (DHA) - KADINLAR Hentbol Süper Liginde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, ligin 8'inci hafta karşılaşmasında sahasında Görele Belediyespor Kulübü'nü 32-27 mağlup etti.
Kadınlar Hentbol 8'inci hafta karşılaşmasında Muratapaşa Belediyespor, sahasında Görele Belediyespor Kulübünü 32-27 yenerek haftayı galibiyetle tamamladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi 16- 8 Muratpaşa Belediyesi'nin üstünlüğüyle geçildi. İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Paşa'nın Melekleri, sahadan 32-27 galip ayrıldı. Aldığı bu galibiyetle Muratpaşa Belediyespor ligde dördüncü sıraya yükseldi.
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