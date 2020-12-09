ANTALYA,(DHA) - MURATPAŞA Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında Görele Belediyesi'ni 41-33 mağlup etti. Karşılaşmayı Belediye Başkanı Ümit Uysal da tribünden takip ederken Paşanın Melekleri'nde Cansu Akalın 11 golle maçın yıldızı oldu.

Paşanın Melekleri, Kadınlar Hentbol Süper Lig'inin 9'uncu hafta maçında kendi evinde Görele Belediyesi'ni ağırladı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılamayı Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu hakem ikilisi yönetirken maçta ilk yarı Muratpaşa'nın 20-19 üstünlüğüyle tamamlandı. Paşanın Melekleri, karşımanın ikinci yarısında rakibine gol şansı vermezken Sertan Sarpaş'ın öğrencileri maçtan 41-33 galip ayrıldı.

Belediye Başkanı Uysal'ın tribünden takip ettiği maçta Cansu Akalın 11 golle maçın yıldızı oldu. Paşanın Melekleri'nde son haftalarda yükselen formuyla dikkat çeken 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Beyzanur Türkyılmaz da 7 sayı kaydetti. Kaptan Diğdem Hoşgör de attığı 7 golle galibiyetin mimarlarından oldu.

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