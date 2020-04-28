Paşa sahaya indi
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, antrenmanlara yeniden başladı. Koronavirüsü nedeniyle lige ara verilmesinin ardından evde çalışan oyuncular dün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde sosyal mesafe kurallarına uyarak çalıştı.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, antrenmanlara yeniden başladı. Koronavirüsü nedeniyle lige ara verilmesinin ardından evde çalışan oyuncular dün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde sosyal mesafe kurallarına uyarak çalıştı. Hijyenle ilgili bütün uyarıları dikkate alan oyuncular, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Lacivert- Beyazlılar, dayanıklılık çalışmalarının ardından pas çalışmaları ile günü tamamladı.