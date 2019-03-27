Partizan’da Savo Milosevic dönemi

Partizan Futbol Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Zoran Mirkovic’in istifanın ardından boşalan teknik direktörlük görevine Sırp Milosevic’in getirildiği duyuruldu.

Milosevic’in Sırbistan Futbol Federasyonundaki başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiği aktarılan açıklamada, takımın yeni teknik direktörü için yarın Partizan Stadı’nda imza töreni düzenleneceği bildirildi.

Futbolculuk kariyerinde altyapısında yetiştiği Partizan’ın yanı sıra Aston Villa, Zaragoza, Parma, Espanyol, Celta Vigo, Osasuna ve Rubin Kazan formaları giyen Milosevic, milli formayı da 102 kez giydi.

Son olarak ülkesinin futbol federasyonunda başkan yardımcılığı yapan Milosevic, bir dönem Karadağ Milli Takımı’nda da yardımcı antrenör olarak görev aldı.

Bu arada, Sırbistan Süper Ligi’nde son 5 haftada 3 yenilgi 1 beraberlik alan ve şampiyonluk şansını yitiren Partizan, ezeli rakibi lider Kızılyıldız’ın 24 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.