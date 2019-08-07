Partizan - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında deplasmanda Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacak. Sergen Yalçın yönetimindeki Sarı-Siyahlılar rakibi karşısında ikinci maç öncesi avantajlı skoru almak istiyor. Peki, Partizan - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Partizan ile karşılaşacak. 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı eleyen Sergen Yalçın'ın takımı deplasmanda avantajlı skoru almak istiyor.
Partizan - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak maçı, Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.
Müsabakanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Malatya'da oynanacak ve turu geçen takım belirlenecek.
Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa kupalarında tarihinde ilk kez mücadele eden Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda eşleştiği Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı evinde 2-2 berabere biten maçın ardından deplasmanda 1-0 yenerek tur atlamıştı.
Partizan ise 2. eleme turunda Galler temsilcisi Connah's Quay'ı kupanın dışına itmişti.