Partizan - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Malatya, Süper Ligi 5. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı. Malatya’dan 16 yıl sonra bir takımın Avrupa kupalarında mücadele etmesi kentte büyük heyecan yarattı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu’nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı eleyerek, 3’üncü ön eleme turuna kaldı, Sırbistan temsilcisi Partizan ile eşleşti.

TSİ 22.00'da başlayan mücadele TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanıyor. Temsilcimiz, 15 Ağustos'ta oynanacak rövanş öncesi avantajı kapmanın peşinde...

MAÇ BAŞLADI

Maç golle başladı. Partizan, 4. dakikada Sadiq Umar'ın attığı golle temsilcimiz karşısında 1-0 öne geçti.

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İLK 11'LER:

Partizan'ın Yeni Malatyaspor karşısındaki 11'i:

Stojkovic, Pavlovic, Zdjelar, Bojan Ostojic, Urosevic, Miletic, Zoran Tosic, Scekic, Soumah, Sadiq Umar, Stevanovic

Temsilcimiz Yeni Malatyaspor'un Partizan karşısındaki 11'i:

Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Buğra Çağıran, Chaaleli, Bifouma, Fofana, Jahovic

Turu geçen ekip, play-off'ta Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.