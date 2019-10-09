Partizan NIS - TOFAŞ maç sonucu: 93-80

7DAYS EuroCup B Grubu'ndaki temsilcilerimizden TOFAŞ, deplasmanda Partizan ile karşı karşıya geldi.
Maça etkili başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 15-27'lik skorla önde kapattıktan sonra ikinci çeyreğinde 14 sayı farka ulaştığı devreyi 45-49 üstün tamamladı.
Temsilcimiz, son çeyreğe de 66-66'lık eşitlikle girmesine rağmen ev sahibi ekip son çeyrekteki performansıyla maçtan 93-80'lik skorla galip ayrıldı.
TOFAŞ, böylece gruptaki ikinci maçında ilk yenilgisi almış oldu.
TOFAŞ'ta Devin Williams 18 sayıyla takımının en skoreri olurken Tarik Phillip ve DJ White 16'şar sayı ürettiler.
Partizan'da Rade Zagorac 26 sayıyla yıldızlaşırken daha önce ligimizde de forma giyen Novica Velickovic 15 sayıyla oynadı.