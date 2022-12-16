Partizan-Anadolu Efes maçı (CANLI)

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in çift maçlı haftanın kapanış karşılaşmasında Sırbistan'da sahne alıyor. Coah Ergin Ataman önderliğindeki Anadolu Efes ile Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan karşı karşıya geliyor. Sezona kötü başlasa da üst üste kazandığı 5 maçla çıkışa geçen Lacivert-Beyazlılar bu galibiyet serisini çarşamba günü, Sinan Erdem'de kaybettiği Baskonia karşılaşmasıyla (83-78) sonlandırmak durumunda kalmıştı. Anadolu Efes, 13 maçta 7 galibiyet ve 6 yenilgiyle 7'nci sırada yer alırken Partizan ise 4 galibiyet 9 mağlubiyetle 15'inci sırada bulunuyor.

Partizan 28-37 Anadolu Efes (Karşılaşmada ilk yarı sona erdi)

İlk periyot sonucu: Partizan 14-10 Anadolu Efes

İlk yarı sonucu: Partizan 28-37 Anadolu Efes

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Partizan-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Stark Arena’daki Partizan-Anadolu Efes maçı TSİ 22:30’da başladı ve S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde...

Efes'in Avrupa arenasındaki 781. maçı

Avrupa arenasındaki 781. maçına çıkan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 780 karşılaşmada 445 galibiyet ve 335 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines EuroLeague’de ise 533. maçına çıkan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 532 karşılaşmada 288 galibiyet, 244 yenilgi elde etti.

16 kez karşılaştılar

Anadolu Efes ile Partizan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 16 kez karşılaşırken, temsilcimiz 9 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan dört karşılaşmada iki ekip de birbirlerini ikişer kez mağlup ederken, Turkish Airlines EuroLeague’de iki takım arasında oynanan 12 karşılaşmada ise Efes, 7 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti.

Son durumları

Turkish Airlines EuroLeague’in 13. haftasında Anadolu Efes, İspanya’nın Cazoo Baskonia Vitoria Gasteiz takımına Sinan Erdem Spor Salonu’nda 78-83 mağlup olmuş, Partizan ise Fransa’nın LDLC Asvel Villeurbanne takımına deplasmanda 91-87 yenilmişti. EuroLeague’de 13. haftanın ardından Anadolu Efes, 7 galibiyet ve 6 mağlubiyet ile 7., Partizan ise 4 galibiyet ve 9 mağlubiyet ile 15. sırada yer alıyor.