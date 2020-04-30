Başta Premier Lig'in devleri olmak üzere PSG, Juventus gibi ekiplerin de transfer listesinde yer alan Atletico Madrid'in başarılı orta saha oyuncusu Thomas Partey için son olarak Bayern Münih'in devreye girdiği belirtildi.

Arsenal'in kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği belirtilen ama yönetici Raul Sanllehi'ye göre Arsenal'in transfer listesinde öncelikli hedef olmadığı belirtilen Partey için son olarak Alman devi Bayern Münih devreye girdi.

Avrupa transfer piyasasında Partey'nin 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi corona virüs salgınının yarattığı krize rağmen avantaj olarak görülüyor. Birçok büyük takım, yıldız orta sahanın transferini 50 milyon Euro'ya bitirecek olmanın avantajını kullanmak istiyor.

Bayern Münih, Atletico Madrid'den son olarak Lucas Hernandez'i kadrosuna katmıştı.