Mikel Arteta yönetimindeki İngiliz ekibi Arsenal, önümüzdeki sezonun kadrosu adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Arsenal'in ilk hedeflerinden biri Atletico Madrid forması giyen Thomas Partey'di.

RMC, Fransız devi PSG'nin de oyuncu için devreye girdiğini belirtti. Önümüzdeki sezon orta sahaya bir takviye gerçekleştirmek isteyen PSG'nin transferde Arsenal'e rakip olduğu aktarıldı.

Atletico Madrid ise 26 yaşındaki oyuncunun kontratını uzatmak için büyük uğraş veriyor. Çünkü oyuncunun mevcut sözleşmesinde 50 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Madrid ekibi bu tutarı yükseltmek istediği yeni bir anlaşma için çalışmalarını sürdürüyor.