İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Chelsea arasında yeni bir transfer rekabeti başlıyor. Chelsea'nin, uzun bir süredir Arsenal'in gündeminde yer alan Atletico Madrid'in başarılı orta saha oyuncusu Thomas Partey için devreye girdiği aktarılıyor.

Guardian'ın haberine göre Declan Rice transferi için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan Chelsea, Atletico Madrid'den Thomas Partey'i kadrosuna katmak istiyor.

Transfer döneminin başından bu yana Partey için girişimlerini sürdüren Arsenal, bu transfere ilişkin henüz istediği sonucu alamamıştı.