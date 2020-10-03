Partey transferinde Arsenal'in yeni rakibi Chelsea

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, uzun bir süredir Atletico Madrid'den Thomas Partey'nin transferi için uğraşırken bir başka Londra ekibi Chelsea de devreye girdi.

03 Ekim 2020, Cumartesi 11:47 Son Güncelleme:
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Partey transferinde Arsenal'in yeni rakibi Chelsea

İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Chelsea arasında yeni bir transfer rekabeti başlıyor. Chelsea'nin, uzun bir süredir Arsenal'in gündeminde yer alan Atletico Madrid'in başarılı orta saha oyuncusu Thomas Partey için devreye girdiği aktarılıyor. 

Guardian'ın haberine göre Declan Rice transferi için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan Chelsea, Atletico Madrid'den Thomas Partey'i kadrosuna katmak istiyor. 

Transfer döneminin başından bu yana Partey için girişimlerini sürdüren Arsenal, bu transfere ilişkin henüz istediği sonucu alamamıştı. 

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